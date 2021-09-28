'BİR ZAMANLAR SELÇUKLU' SERGİSİNİN 61'İNCİSİ TRABZON'DA AÇILDI

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - 'Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu' projesi kapsamında, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tabloların yer aldığı sergi, Kızlar Manastırı'nda açıldı. Serginin açılışına AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta, TÜRKAV Başkanı Kenan Kuri ve çok sayıda davetli katıldı.

GAKSA BAŞKANI FIRAT BİLGİLENDİRDİ

Geleneksel Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, Anadolu Selçuklu ve Danışmendliler döneminde yaşamış sultanlar ve önemli karakterlerin heykelleri, replika kostümleri ve yağlı boya tabloları ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı kostümler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Başkan Fırat ayrıca, 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisinin 61'incisini Trabzon'da açtıklarını söyledi. Yaklaşık 100 eserin sergilendiği sergi, 2 Ekim 2021 tarihine kadar açık kalacak.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİMİZ YOĞUN OLARAK YER ALACAK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, serginin 61'incisinin Trabzon'da açılmasının ayrı bir önem arz ettiğini belirterek, "Böylesine tarihi öneme sahip bir serginin 61'inci il olarak Trabzon'da ve çok özel mekan olan Kızlar Manastırı'nda açılmasından mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız, yüzlerce yıllık tarihe sahip böyle bir mekanda yine köklerimizin bulunduğu Selçuklu medeniyetinin birçok eserinin replikasının, heykelinin ve kostümünün sergilenmesinden büyük onur duyuyoruz. Işın Fırat Hanımefendiye ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu sergi Kültür Bakanlığımızın himayelerinde gerçekleştiriliyor. Sayın Kültür Bakanımıza ve ekibine de yürekten teşekkür ediyorum. Kızlar Manastırı'nın açılışında 'Burası yaşayan ve kültür sanat etkinliklerimizin yoğun olarak yer alacağı bir mekan olacak' demiştik. Onun ilk örneğini bugün burada sergilemiş oluyoruz. Şehrimize tekrar hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TARİH : 28. 09. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri