Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı, neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün?
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Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı, neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün?

Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı, neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bugün TRT 1'de başlıyor. Normalde 20:00 'da başlaması gereken dizi bugün biraz geç başladı. Bunun ardından Bir Zamanlar Kıbrıs neden geç başlıyor, ne zaman, saat kaçta? gibi soruların cevapları merak edildi.

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bir Zamanlar Kıbrıs bugün biraz geç başladı. Bunun ardından seyirciler Bir Zamanlar Kıbrıs neden geç başlıyor, ne zaman başlayacak, bitti mi, final mi yaptı? merak etti. Detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR KIBRIS BİTTİ Mİ, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Kıbrıs bugün yarım saat geç başlayacak. Dizi normalde her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da başlıyordu. Fakat bugün TRT 1'de "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olacağı için Bir Zamanlar Kıbrıs biraz geç başlayacak. Kısacası dizi final yapmadı veya bitmedi. Yeni bölümü bugün 15 Nisan Perşembe saat 20:30 'da başlayacaktır.

Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı, neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün?

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

TRT 1'de 18:30 ve 20:30 saatleri arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olacaktır. Bundan dolayı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yarım saat geç başlayacak. Dizi 20:30 'da yeni bölümü ile ekranlara gelecektir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Bir Zamanlar Kıbrıs

23:45 - Maveraya Yolculuk

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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