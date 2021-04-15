Bir Zamanlar Kıbrıs yok mu, final mi yaptı, neden başlamadı, geç mi başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs hangi gün?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs bugün TRT 1'de başlıyor. Normalde 20:00 'da başlaması gereken dizi bugün biraz geç başladı. Bunun ardından Bir Zamanlar Kıbrıs neden geç başlıyor, ne zaman, saat kaçta? gibi soruların cevapları merak edildi.