Bir zamanlar Kıbrıs'ta Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri tanışma zamanı
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Bir zamanlar Kıbrıs'ta Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri tanışma zamanı

Bir zamanlar Kıbrıs'ta Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri tanışma zamanı
Bültenler - Haberler | Güncel

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı TRT 1'in dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs" merakla beklenen sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 27 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak olan yeni bölümünde; Cengiz Topel ve Erenköy Mücahitleri ekranlara gelecek.

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin bu bölümünde neler olacak:

Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri ile tanışma zamanı. Kıbrıs'ın Çanakkale destanı olarak bilinen Erenköy direnişine giden yol açılıyor. Buzhane baskını zaferinden sonra Lefkoşa'daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir soluk almıştır. Şimdi sırada Rauf Denktaş'ın,Ankara'ya yolculuğu vardır.

Kemal ise İnci ve Müge'nin izine ulaşmıştır ne pahasına olursa olsun Rum tarafına geçip onları oradan çıkartacaktır. Bu ölüm görevinde en büyük yardımcısı Bereli olacaktır. Aile sonunda bir araya gelmeyi başaracaktır. Fakat Rum tarafından çıkıp imkansızı başarabilecekler midir?

Ankaralı ise Sandy'nin Britanya'daki ölümle tehdit edilen kardeşlerini kurtarmak için verdiği sözü yerine getirmek için, imkansız bir operasyonla kurtarmak zorundadır. Ankaralı, Sandy'nin kardeşlerini kurtarabilecek midir?

Yapımcılığını Erol Avcı'nın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı, "Bir Zamanlar Kıbrıs" 27 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'deTRT 1'de…

Kaynak: Bültenler

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