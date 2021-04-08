Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu! Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne?

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın oyuncuları ve karakterleri merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs karakterleri kimlerdir? Detaylar haberimizde.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor?

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NE?

Bir Zamanlar Kıbrıs, Türk tarihî dönem draması dizisidir. TMC Film yapımı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Kıbrıs adasındaki çatışmaları ve Kıbrıs Sorunu'nun gelişimini konu edinmektedir. Dizi, Enosis yanlısı Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine yönelik saldırgan faaliyetlerini de içermektedir.

YAPIM

Dizinin senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından yazıldı. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturmaktadır. Dizinin yapım şirketi ise TMC Film'dir.

Dizinin Ankara'da yapılan galasına Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'de katıldı. Dizinin birinci bölümünde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesindeki Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Türkleri arasındaki çatışmalar ve Kanlı Noel ele aldı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1 'de yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Yunus Destebaşı : Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Sanlı Baykent : Şef