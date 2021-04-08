Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu! Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne?
TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın oyuncuları ve karakterleri merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kimlerdir? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu nedir? Bir Zamanlar Kıbrıs karakterleri kimlerdir? Detaylar haberimizde.
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncu kadrosu ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs hangi oyuncu hangi karakteri canlandırıyor?
BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NE?
Bir Zamanlar Kıbrıs, Türk tarihî dönem draması dizisidir. TMC Film yapımı olup ilk bölümü 1 Nisan 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Kıbrıs adasındaki çatışmaları ve Kıbrıs Sorunu'nun gelişimini konu edinmektedir. Dizi, Enosis yanlısı Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine yönelik saldırgan faaliyetlerini de içermektedir.
YAPIM
Dizinin senaryosu Emre Özdür ve Başar Başaran tarafından yazıldı. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturmaktadır. Dizinin yapım şirketi ise TMC Film'dir.
Dizinin Ankara'da yapılan galasına Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner'de katıldı. Dizinin birinci bölümünde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesindeki Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Türkleri arasındaki çatışmalar ve Kanlı Noel ele aldı.
BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bir Zamanlar Kıbrıs her hafta perşembe günü saat 20:00 'da TRT 1 'de yayınlanıyor.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ KİMLER?
Ahmet Kural : Kemal Dereli
Serkan Çayoğlu : Ankaralı
Pelin Karahan : İnci Dereli
Gülper Özdemir : Doktor Ayşe
Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson
Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş
Hasan Küçükçetin : Derviş
Miray Akay : Pembe Dereli
Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli
Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli
Ömer Turan : Bekir
Nebil Sayın : Yeoryos Grivas
Emre Törün : III. Makarios
Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük
Yunus Destebaşı : Ahmet Çavuş
Bade Arazlı : Mine Dereli
Sümeyra Koç : Sandy
Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli
Umut Avcı : Şöför Hamit
Sanlı Baykent : Şef