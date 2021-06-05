Bir Zamanlar Kıbrıs Mesude kimdir? İpek Çelik kimdir, kaç yaşında? İpek Çelik biyografisi!
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Bir Zamanlar Kıbrıs Mesude kimdir? İpek Çelik kimdir, kaç yaşında? İpek Çelik biyografisi!

Bir Zamanlar Kıbrıs Mesude kimdir? İpek Çelik kimdir, kaç yaşında? İpek Çelik biyografisi!
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Mesude karakterine İpek Çelik hayat veriyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Doktor Mesude olarak bilinen karakter gerçek hayatta Ayten Berkalp olarak bilinmektedir. Peki, ama oyuncu İpek Çelik kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne? Ayten Berkalp kimdir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Mesude karakterine İpek Çelik hayat veriyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Doktor Mesude olarak bilinen karakter gerçek hayatta Ayten Berkalp olarak bilinmektedir. Peki, ama oyuncu İpek Çelik kimdir, kaç yaşında, instagram adresi ne? Ayten Berkalp kimdir? Ayten Berkalp kaç yaşında, nereli? Ayten Berkalp hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİR ZAMANLAR KIBRIS MESUDE KİMDİR?

İpek Çelik'in sosyal medya hesabı @ipekcelik___ olarak biliniyor. 3214 takipçisi olan oyuncu İpek Çelik'in Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin setinden fotoğrafları bulunuyor.

AYTEN SALİH BERKALP KİMDİR?

Dizide canlandırılan doktor gerçek hayatta da mağdurlara yardım etmiş bir isimdir.

Gerçek hayatta adı ise Ayten Berkalp'ti. Ayten Berkalp, Kıbrıs zulmü esnasında Ankara ile irtibatlı isimlerden biriydi.

Ayten Salih Berkalp, 1933 yılında Kıbrıs'ta Gazimağusa kentinde dünyaya gelmişti. Doktor ve aynı zamanda sporcuydu. Aynı zamanda da bir bürokrattı.

1949 yılında Çamlıca Kız Lisesi'nden mezun oldu. Okuldayken spor takımlarında yer aldı. Eğitimini İstanbul'da tamamladığı esnada okul takımlarıyla büyük başarılara imza attı.

Tıp eğitimini de İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde tamamladı.

1957 yılında fiilen ve temsili olarak kurulan Türkiye kadın millî voleybol takımına aday olarak seçildi.

Ayten Salih Berkalp,2-7 Mayıs 1957 tarihlerinde düzenlenen İstanbul Uluslararası Voleybol Turnuvası'nda İstanbul Karması adı altındaki temsili millî takımda Bulgaristan ve Romanya'ya karşı takım kaptanı olarak forma giydi.

Ancak bu dönemde, Salih'in resmi maçlarda oynayıp oynayamayacağı sorusu ortaya çıktı.

Zira, Salih Kıbrıs doğumlu olduğu için adayın 1960 yılına kadar idaresi altında tutan İngiltere uyruğundaydı.

Millî takımda oynaması için Türk tâbiyetine geçmesi gereken Salih'in Tıp Fakültesi'nden mezun olduğunda Kıbrıs'ta daha faydalı olacağı görüşü ağırlık kazandı ve Türk vatandaşı yapılmadı.

Mezun olduktan sonra Kıbrıs'a dönmek zorunda kaldı.

burada 1963 yılında Kıbrıs Türk Hekimler Birliği'ne üye oldu.

12963 yılında Türklere karşı mezalim başlayınca o da nasibini aldı.

Rum militanlar tarafından esir alındı. Makaryos'un devreye girmesiyle serbest bırakıldı.

1974 yılına kadar adada Türk yaralılara ve esirlere yardım etti. 1971 yılında doktorluğunun yanı sıra istihbarat görevlisi olarak kariyerine devam etti.

1974 Kıbrıs Harekatı esnasında Limasol'daki Türk Genel Hastanesi'nin başhekimiydi.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı müsteşarlığına kadar yükseldi.

Gazeteci Ahmet Tolgay tarafından yayınlanmış "Doktor Ayten" isimli bir romanda hayatı anlatılıyor.

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Bir Zamanlar Kıbrıs Mesude kimdir? İpek Çelik kimdir, kaç yaşında? İpek Çelik biyografisi! - Haberler
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