"Bir Zamanlar Kıbrıs" dün yayınlanan bölümüyle yürekleri parçaladı!
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"Bir Zamanlar Kıbrıs" dün yayınlanan bölümüyle yürekleri parçaladı!

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'Bir Zamanlar Kıbrıs' dün yayınlanan bölümüyle yürekleri parçaladı!

Dizide, Kıbrıs'ta yaşanan katliamın trajik sembolü haline gelen Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın banyo küvetinde kurşuna dizilen ailesinin sarsıcı görüntüleri izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

İlk bölümü geçen hafta TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Bir Zamanlar Kıbrıs"ın dün akşam yayınlanan ikinci bölümü yürekleri dağladı. Dizinin ilk bölümünde; 1963 yılında Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerini adadan silmek için düzenlediği Kanlı Noel gecesi katliamı tarihi gerçekler ışığında ekrana gelmişti. Yüzlerce masum insanın katledildiği saldırıların trajik sembolü haline gelen ve hafızalarda yer eden Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğunun trajik ölümü 58 yıl sonra ilk kez Bir Zamanlar Kıbrıs'ta ekrana geldi.

Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ı, Serhan Süsler'in canlandırdığı dizide, İlhan, katliamda yaralananları tedavi ettiği sırada, ailesinin uğradığı saldırıdan habersiz Ankaralı'dan (Serkan Çayoğlu) yardım istedi. Ankaralı'nın aileyi koruma altına almak için gittiği evde yaşanan vahşetle yüzleşmesi izleyenleri yıllar sonra yeniden o yıllara götürdü. Dizinin yayınlanan ikinci bölümü Dr. Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç çocuğuna adandı.

Kaynak: Bültenler

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