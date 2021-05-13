"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin yeni bölümü 20 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak
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"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin yeni bölümü 20 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin yeni bölümü 20 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

TRT 1'in iddialı yapımlarından "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam ekranda olmayacak.

TRT 1'in iddialı yapımlarından "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam ekranda olmayacak.

Haftaya 20 Mayıs'ta yayınlanacak dizinin yeni bölümünde, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Kıbrıs Türk cemaatinin ileri gelenleri bir masada toplanarak, yeni bir devlet yapılanmasının temelleri atılacak.

Yeni bölümün konusu ise şöyle:

"Yeşil hattan salimen dönen Rauf Denktaş, Makarios ve Sampson'un planlarını boşa çıkartır. Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. Bu isimlerle birlikte halkın ihtiyaçları, kurulması gereken yeni hastane ve sosyal ihtiyaç merkezleri konuşulur. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır. Diğer yandan Denktaş'ın mücahitlerle birlikte bir planı vardır. Makarios Hükümeti'nin gasp ettiği Buzhane'ye baskın düzenlenir ve 2 milyon sterlinlik erzak ele geçirilir. Kıbrıs Türk Mücahitlerinin kazandığı bu zafer sonrası, yiyecek zorluğu çeken halka ele geçirilen yiyecekler Denktaş ve mücahitlerce ulaştırılır."

Dizinin sonraki bölümlerinde ise bu zaferin hemen ardından EOKA'nın kaçırdığı Türk esirlerin geri alınması için Denktaş, Kemal'in Rum tarafına gizlice geçişini onaylayacak. Denktaş, Londra Konferansı'na katılmak ve Kıbrıs Türklerini temsil etmek için Ankara'ya doğru yola çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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