Bir Zamanlar İstanbul CANLI izle! Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm TRT 1 HD izleme linki!

Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'un başrolleri paylaştığı, TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul", bu akşam ilk bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. İşte, Bir Zamanlar İstanbul 16. Bölüm TRT 1 HD izleme linki! Bir Zamanlar İstanbul CANLI izle!

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 90'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ali, Çetin'in "Ali beni itti!" demesiyle suçlu ilan edilir ve doğrudan nezarete alınır. Burada Tahir'in uyguladığı şiddet, olayın ardında başka hesapların döndüğünü düşündürür. Çetin ise hastanede gözlerini açar açmaz, olayın seyrini değiştirecek bir karar alır: Ali'yi suçlayan ifadesini geri çeker. Peki ama neden? Gerçekten hatırladıkları mı değişmiştir, yoksa birileri Çetin'i susturmuş mudur? Ferhat organ mafyasının elinden kurtarılmayı beklerken, Gökhan yuvasını kurtarmak için çabalar. Birçok şeyi eline yüzüne bulaştıran Gökhan, kot teslimatı gibi görünen şeyin, yasadışı bir operasyonun parçası olmasının gün yüzüne çıkmasının üstesinden gelebilecek midir? Celal ise Elif'e karşı hissettiklerini saklamaya çalışsa da, atölyeye yapılan operasyona sessiz kalabilecek midir? Ali serbest kalır kalmaz Bekir'in ölümünün ardındaki gizemi çözmek için harekete geçer ama gerçeklere ulaşmak yetersiz deliller, korkudan susan tanıklarla hiç kolay değildir. Çetin ve Tahir, Ali'nin araştırmalarını yakından takip ederek onu susturma planları yapar. Ali'yi yeni tehlikeler bekler. Üstelik Seher ile arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Seher, Ali'nin babasına duyduğu şüphe nedeniyle hayal kırıklığı yaşar ve güveni yerle bir olur. Yüzük artık parmağında taşıyabileceği bir sembol değildir o nedenle Ali'ye geri verir ve bambaşka bir hayata adım atmak ister. Seher yurtdışındaki bir programa gitmeye karar verirken, Ali de hiç beklenmedik bir kişiye beklenmeyen bir teklifte bulunur. Yeni bir hayat ikisi için de her şeyi unutmanın tek yolu mudur? Yoksa şimdiye kadar her sorunu atlatmayı başaran çiftin birbirlerine duydukları sevgi bu sorunun üstesinden de gelebilecek midir?

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Zamanlar İstanbul dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KARAKTERLERİ

Cihangir Ceyhan – Ali Tuna

Alina Boz – Seher Nazar

Hüseyin Avni Danyal – Çetin Nazar

Didem Balçın – Fidan Atik

Şebnem Dönmez – Nermin Sencer

Kaan Taşaner – Gökhan Atik

Deniz Celiloğlu – Emin Tuna

Özge Özder – Jale Nazar

Ümit Kantarcılar – Ogün

İpek Karapınar – Özlem Tuna

Murat Daltaban – Kenan Sencer

Nihal Koldaş – Serpil Tuna

Mirza Bahattin Doğan – Külhan

Serdar Özer – Celal