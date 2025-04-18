1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizi izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Zamanlar İstanbul CANLI izle! Bir Zamanlar İstanbul 10. Bölüm TRT 1 HD izleme linki!

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 90'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ali her adımı karanlık güçler tarafından izlenmesine rağmen memleketin kaderini değiştirecek o kaseti ele geçirmeyi başarır. Bir taraftan kaseti TRT'ye ulaştırmaya çalışan Ali, diğer taraftan dostlarıyla beraber kasette ismi geçen mühendisleri korumak için harekete geçer ama mühendislere ulaşmak isteyen sadece onlar değildir. Külhan da mühendislerin peşine düşerken kendisinin peşinde olanlardan habersizdir. Kim av kim avcı olacaktır? Ogün babasının ölümünün intikam ateşiyle yanarken, Kenan'ın ölümü derinlerdeki hesaplaşmaları da alevlendirir. Bu yaşananların F-16 yerel modernizasyon yazılım projesini Yunanlılara vermek isteyen mühendislerin isimleri ortaya çıkmasında etkisi olacak mıdır? Yoksa son bir darbe ile her şey engellenecek midir? Seher ise emniyet sorgusunda dimdik durup babası Çetin'e karşı Ali'nin masumiyetine olan inancıyla parmaklıklar ardında bir sınav verir. Ali ülke mücadelesinin yanında Seher'in özgürlüğe kavuşması için de çabalar ama aşkları git gide artan engelleri aşabilecek midir?

CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bir Zamanlar İstanbul dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KARAKTERLERİ

Cihangir Ceyhan – Ali Tuna

Alina Boz – Seher Nazar

Hüseyin Avni Danyal – Çetin Nazar

Didem Balçın – Fidan Atik

Şebnem Dönmez – Nermin Sencer

Kaan Taşaner – Gökhan Atik

Deniz Celiloğlu – Emin Tuna

Özge Özder – Jale Nazar

Ümit Kantarcılar – Ogün

İpek Karapınar – Özlem Tuna

Murat Daltaban – Kenan Sencer

Nihal Koldaş – Serpil Tuna

Mirza Bahattin Doğan – Külhan

Serdar Özer – Celal