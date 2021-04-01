Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası
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Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tüm dünyada birbirinden eğlenceli şakalarla kutlanan 1 Nisan'dan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başarılı oyuncusu Bülent Polat da nasibini aldı. Set ekibini yaptığı şakayı anlayamayan oyuncu, bir süre donup kaldıktan sonra kahkahaya boğuldu.

Dizinin sevilen oyuncularından, Gaffur rolündeki performansıyla büyük övgü alan Bülent Polat, set ekibi tarafından düzenlenen eğlenceli şakanın hedefi oldu. Yeni bölüm çekimleri için sete gelen ve hayranlarının kendisini otoparkta beklediğini gören Bülent Polat; aracından inip fotoğraf çektirmek için hazırlandı. Ancak, yoğun kalabalık bekleyenlerin Bülent Polat'a dönüp bakmadı bile.

BİR KÖŞEDE DONUP KALDI

Polat, bir kenarda kalırken, kalabalık, dizinin yeni karakterlerinden üstelik yüzü maskeli Raşit karakterine yöneldi. Şahin Vural hayranları tarafından çembere alınıp objektiflere poz verirken bir köşede tek başına kalan Bülent Polat, bir süre neler olduğunu anlamaya çalışırken "Şahin'in önlenemez yükselişi" demekle yetindi.

Ardından Bülent Polat, ekibin 1 Nisan anonsu üzerine yaşananları anladı. Hem Polat, hem Bir Zamanlar Çukurova ekibi kahkahalara boğuldu.

İşte setteki eğlenceli anlardan kareler...

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Bülent Polat'a set arkadaşlarından güldüren 1 Nisan şakası

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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