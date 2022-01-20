Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekilmektedir? Dizideki çiftlik nerede? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Bir Zamanlar Çukurova dizideki konak ve çiftlik nerede? Çukurova nerede? Hangi ile bağlı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede ve mahallede yapılmaktadır. Dizideki çiftlik nerede?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Dizinin çekimleri genellikle Adana ve Mersin şehirlerinde gerçekleşiyor. Dizideki konak çekimleri Aladağ Çiftliği'nde yapılmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova dizisi seti ve Aladağlar konağı Adana'nın Karaahmetli köyüne kurulmuştur. Kısacası dizinin çekimleri genellikle Adana'da yapılmıştır ve burada devam etmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan hastane çekimleri, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova diziside Fekeli'nin özel mekanı olan, Hünkar Yaman'la karşılıklı kahve içtikleri yerin manzarası ise, Varda Köprüsü olarak bilinmektedir. Varda Köprüsü Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı köyünde mahallesinde bulunmaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.

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