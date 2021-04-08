Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizideki çiftlik nerede? Bir Zamanlar Çukurova hangi il ve ilçede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Bir Zamanlar Çukurova dizideki konak ve çiftlik nerede? Çukurova nerede? Hangi ile bağlı? Bir Zamanlar Çukurova dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede ve mahallede yapılmaktadır. Dizideki çiftlik nerede?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Dizinin çekimleri genellikle Adana ve Mersin şehirlerinde gerçekleşiyor. Dizideki konak çekimleri Aladağ Çiftliği'nde yapılmaktadır. Bir Zamanlar Çukurova dizisi seti ve Aladağlar konağı Adana'nın Karaahmetli köyüne kurulmuştur. Kısacası dizinin çekimleri genellikle Adana'da yapılmıştır ve burada devam etmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan hastane çekimleri, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova diziside Fekeli'nin özel mekanı olan, Hünkar Yaman'la karşılıklı kahve içtikleri yerin manzarası ise, Varda Köprüsü olarak bilinmektedir. Varda Köprüsü Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı köyünde mahallesinde bulunmaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Zamanlar Çukurova her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

FİKRET PES Mİ EDİYOR! DEMİR'İN ZAFERİ NELERE MAL OLACAK?

Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur!

FEKELİ VE LÜTFİYE DOSTLUKLARINI SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN KULLANABİLECEK Mİ?

Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

ÜMİT SEVDA'YA "BEN SENİN KIZINIM" DİYOR!

Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!

GAFFUR YERSİZ YURTSUZ KALIYOR!

Saniye evden kovunca, huğlarda kalıyorum diyen ama küçük konağa yerleşen Gaffur'un oyunu ortaya çıkıyor! Çıkmakla kalmıyor, herkes durumdan haberdar olunca olaylar büyüyor. Gaffur'un huğlarda bile yeri kalmıyor. Üstelik bu kez Saniye de ondan temelli vazgeçiyor!