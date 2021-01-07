Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin nostaljik dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta merakla beklenen 79. bölümüyle ekranlarda olacak. Bir Zamanlar Çukurova son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman, saat kaçta? İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı!

Bir Zamanlar Çukurova, ATV ekranlarında tam 78 bölümdür her hafta seyircileriyle buluşuyor. Nostaljik bir Çukurova hikayesi anlatan Bir Zamanlar Çukurova, her hafta yeni olaylarla seyircileri ekrana kilitliyor. Baş rollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Bülent Polat ve Melike İpek Yalova gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova bu hafta da çok heyecanlı bir bölümle seyircilerle buluşacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Bir Zamanlar Çukurova, bugün 20.00'de yeni bölümü ile ATV'de ekrana gelecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Beni böyle bırakıp gideceğin hiç aklıma gelmezdi."

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

Züleyha'nın gözyaşlarına yürek dayanmadı!

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

Çukurova, İstanbullu Yılmaz'a veda ediyor!

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar! Züleyha da, Müjgan da evlatlarıyla cenazenin başında yer alacaktır. Tüm olan bitene Behice bile üzülmüş gibi yapar ama ona pek inanan da yoktur. Cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken, özellikle Züleyha ve Fekeli, kalplerinin bir parçasını da o mezara gömerler. Yılmaz'ın cenazesi, duası, mevlidi ile Fekeli adına Fikret uğraşırken, Adana'da bambaşka şeyler de olacaktır. Gaffur, artık Almanya işinin sonuna gelmiştir. Gitmek için her şeyi hazırlar, hatta Demir ile bile işleri yoluna koyar. Bu arada, Adana'ya gelen Ümit, otomobili arızalanınca Demir ile tanışacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanı izleyenleri üzdü. Sonunda Yılmaz ve Züleyha kavuşuyor diye düşünen seyirciler gördükleri kazayla yıkıldı. Yılmaz ölüyor mu diye merak edenler bu hafta Yılmaz'ın öldüğünü gördü ve cenazesi kaldırıldı. Bir Zamanlar Çukurova 79. bölümü bekliyor! İşte Bir Zamanlar Çukurova fragmanı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 79. BÖLÜM FRAGMANI