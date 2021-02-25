Bir Zamanlar Çukurova "Hatip Ağa" kimdir, gerçek adı ne? Mehmet Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Polat dizi ve filmleri!

Perşembe günleri ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Bu karakterlerden biri de Hatip Ağa! peki, Bir Zamanlar Çukurova "Hatip Ağa" kimdir, gerçek adı ne? Mehmet Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Polat dizi ve filmleri!

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor. Tims&B Productions, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını yaptığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre ve Şirin Öten gibi oyuncular yer alıyor! Peki, Bir Zamanlar Çukurova "Hatip Ağa" kimdir, gerçek adı ne? Mehmet Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Polat dizi ve filmleri!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA HATİP AĞA KARAKTERİNİ CANLANDIRAN MEHMET POLAT KİMDİR?

Mehmet Polat, 1970'de Diyarbakır'da doğdu. 1992 yılında konservatuvar bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle başladı. 2004 yılında Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Metin rolünü oynadı. Daha sonra 2005'de Acı Hayat'da Bekir Karadağ karakterini canlandırdı. Cem Yılmaz'ın 2010 yılında çıkardığı Yahşi Batı adlı sinema filminde Johnny Lesh'i canlandırdı.

Mehmet Polat, 2017 yılında Beyoğlu'nda tanıştığı Zeynep Eren'i darp ettiği iddiasıyla dava edildi. Eren, saçından sürüklendiğini belirtti ve vücudundaki morluklar nedeniyle şikayetçi oldu. Mehmet Polat hakkında "yaralama, darp" ve "hakaret" suçları kapsamında dava açıldı