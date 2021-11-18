Bir Zamanlar Çukurova 'Gülten' kimdir? Selin Genç kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova'Gülten' kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Gülten Taşkın kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gülten Taşkın (Selin Genç) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Gülten Taşkın (Selin Genç) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GÜLTEN KİMDİR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten Taşkın karakterini "Selin Genç" canlandırmaktadır.

SELİN GENÇ KİMDİR?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet