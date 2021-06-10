Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
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Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
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ATV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova için önemli bir iddia ortaya atıldı. Perşembe günleri izleyicisinin karşısına çıkan dizinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova için önemli bir iddia ortaya atıldı. Perşembe günleri izleyicisinin karşısına çıkan dizinin final yapacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak? İşte detaylar haberimizde…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Hilal Altınbilek, Nazan Kesal ve Furkan Palalı gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin yeni sezonda da devam edeceği öğrenildi. Adana'da çekilen dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 100. bölümde sezon finali yapması planlanıyor. (Tv100)

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SEVDA ARTIK SADECE KIZINI KORUMANIN PEŞİNDE!

Sevda kızını korumak için, her şeyi göze alır. Konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürecektir. Ama işler planlandığı gibi gitmeyince, Sevda için de zor günler başlayacaktır.

Demir için de Züleyha için de artık Sevda, yuvalarını dağıtmak için gizli planlar yapan bir düşmandır! Ailenin büyüğü olarak gördüğü saygıyı kaybedip bir yabancıya dönüşecektir!

ÜMİT HAYATINI HİÇE SAYARAK BEBEĞİ DOĞURMAK İSTİYOR

Demir, Ümit'in bebeği doğurmaması için her yolu denemeye kararlıdır! Züleyha, bebeği konakta büyütmeyi bile teklif etse Demir'in öfkesi yine tüm Çukurova'yı saracak, Ümit'i dört koldan arayıp bulacaktır! Tüm bu koşturmaca içinde, Sevda, elindeki tek kozu, Züleyha ile ortak oldukları suçu ortaya atar! Bu arada, Demir ve Züleyha henüz bilmese de, Betül ve Şermin de diğer cepheye yardıma başlayacaktır!

FEKELİ KONAĞINA YİNE BİR ATEŞ DÜŞER!

Yamanlar, kelimenin tam anlamıyla birbirlerine düşmüşken, şehri donatan ilanlarla Ümit'i ve Sevda'yı kapı dışarı eden Fekeli, konuyla daha fazla ilgilenecek vakit bulamayacaktır. Müjgan'ın kaybının ardından, tüm intikam yeminlerini toprağa gömen Fikret, şimdi kendini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacaktır. Önce kapılarını çalan bir avukat sonra da Kerem Ali'nin yaşam mücadelesi içine düşmesi, Fikret, Fekeli ve Lütfiye'nin ocağına da kalbine de yeniden ateş düşürecektir!

CUMALİ NEDEN ÜZÜM KIZIN PEŞİNDE?

Konakta, Sevda ve Ümit'in peşindeki trafik hiç bitmezken, Demir ve Züleyha da bir içeri bir şehre koşturur. Bahçede ise Saniye'yi delirten gelişmeler yaşanacaktır! Cumali, sürekli Üzüm kızın peşindedir. En son Saniye ikisini giderken görünce de konağın içine kadar duyulacak olaylar patlayacaktır!

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