Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Ümit' kimdir? Hande Soral kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir, gerçek adı nedir? Hande Soral kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Ümit karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Ümit kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ümit (Hande Soral) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Ümit (Hande Soral) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÜMİT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini "Hande Soral" canlandırmaktadır.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral (2 Şubat 1987; Maden, İnegöl) Türk oyuncu.

Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2008 : Komedi Dükkanı : Kendisi - Hande Soral : 2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi

2008 - 2011 : Küçük Kadınlar : Armağan Gezici : Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi

2010 : Gecekondu : Kendisi - Hande Soral : Televizyon programı

2011 : Bir Günah Gibi : Figen : Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi

2012 - 2013 : Alev Alev : Ümran : Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

2013 : Fatih : Gevherhan Sultan : Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi

2014 : Çalıkuşu : Azelya : Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi

2014 : Yılanların Öcü : Fatma : Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2014 : Birleşen Gönüller : Cennet : Başrol Oyuncu, Sinema filmi

2016 : Kalbim Yangın Yeri : Leyla : Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2017 : Evlat Kokusu : Zeynep : Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi

2017 : Biz Size Döneriz :: Başrol Oyuncu, Sinema filmi

2017 : İsimsizler : Handan : Başrol Oyuncu Televizyon dizisi

2018 - 2019 : Diriliş Ertuğrul : Ilbilge : Başrol Oyuncu Televizyon dizisi

2019 : Tahin Pekmez :: Başrol oyuncu, Televizyon filmi

2020 : Müstakbel Damat :: Başrol Oyuncusu, Sinema filmi

2021 : Bir Zamanlar Çukurova : Ümit : Başrol Oyuncusu,Televizyon dizisi