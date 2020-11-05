Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi gün, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi gün, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukurova son bölüm izle!

3 sezondur devam eden ve Adana'da çekimlerine devam eden dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisi hangi gün, saat kaçta? Bir Zamanlar Çukurova 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR ÇIKUROVA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarında 71. bölümü yayınlanacak olan dizi, Perşembe akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor. Peki, Bir amanlar Çukurova bitiyor mu?

BİR ZAMANLAR ÇIKUROVA BİTİYOR MU?

Dizinin bitip bitmeyeceği ile ilgili yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi. Oyunculardan Vahide Perçin'in ayrılması final olacak mı? sorusunu akla getirdi. Diğer önemli oyunculardan Uğur Güneş'in diziye 77. bölümde veda edeceği iddialar arasında.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!