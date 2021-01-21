Bir Zamanlar Çukurova dizisi 'Fadik' kimdir? Polen Emre kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Fadik kimdir, gerçek adı nedir? Polen Emre kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Fadik karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Fadik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Fadik (Polen Emre) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Fadik (Polen Emre) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FADİK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fadik karakterini "Polen Emre" canlandırmaktadır.

POLEN EMRE KİMDİR?

Polen Emre, 1991 yılında Adana'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Plato Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev alan Fadik Emre, en son Vasıf Öngören'in yazdığı Asiye Nasıl Kurtulur oyununda Asiye karakteriyle tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı.

İlk oyunculuk deneyimini de Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile yaşayan Polen Emre, 1.75 metre boyunda ve 54 kilodur.