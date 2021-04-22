Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova full HD canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm izle!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI? TERKETTİĞİ KIZI MI?

Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR!

Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!

DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA!

Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir. Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!

GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!

Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar. Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!

DEMİR'İN ÖFKESİ YENİDEN FEKELİ'DE!

Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?

Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar!

Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

FADİK MURADINA ERDİ!

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

ÜMİT, AŞKI İÇİN NE KADAR GÖZÜNÜ KARARTABİLİR?

Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın, Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 93. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!