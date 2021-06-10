Bir Zamanlar Çukurova Betül kim? İlayda Çevik kim, kaç yaşında?
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Bir Zamanlar Çukurova Betül kim? İlayda Çevik kim, kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova Betül kim? İlayda Çevik kim, kaç yaşında?
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Perşembe günleri ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisine Şermin'in kızı olarak Betül karakteri katıldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Betül kim? İlayda Çevik kim, kaç yaşında?

Perşembe günleri ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisine Şermin'in kızı olarak Betül karakteri katıldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Betül kim? İlayda Çevik kim, kaç yaşında?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BETÜL KİM?

Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisine bu sezon Betül karakteri katıldı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Betül kim? Betül karakterine İlayda Çevik hayat vermekte.

İLAYDA ÇEVİK KİM, KAÇYAŞINDA?

Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda, Balıkesir-Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda başlayan başarılı oyuncu, ortaokul çağlarında, Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.

İlk profesyonel tiyatro performansını "Çocuk Bahçesi" isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda, Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.

İlayda Çevik, 2013 yılında; "Karagül" isimli dizi filmde, ilk kez TV oyunculuğu kariyerine başlamış ve bu dizi filmle tanınarak büyük bir beğeni kazanmıştır.

2015 yılında ilk kez; "Kızım İçin" adlı sinema filminde, Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek ile rol alarak beyaz perdeye adım atmıştır.

İyi derecede Fransızca ve Almanca bilen güzel ve başarılı oyuncu, 2017-2018 yayın döneminde, sevilen TV dizileriyle oyunculuk kariyerine devam etmektedir. 2018 yılı itibariyle, Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna 9. bölümüyle dahil olmuştur. İlayda Çevik, son olarak ise Gel Dese Aşk adlı dizide 'Bahar Çetin' karakteriyle ekranlarda yer alıyor.

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Bir Zamanlar Çukurova Betül kim? İlayda Çevik kim, kaç yaşında? - Haberler
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