Bir Zamanlar Çukurova 'Azize (Haminne)' kimdir? Serpil Tamur kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Azize (Haminne) karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi Azize (Haminne) kimdir, gerçek adı nedir? Serpil Tamur kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Bir Zamanlar Çukurova Azize (Haminne) karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri izleyiciler karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin karakterleri merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından birisi olan Azize (Haminne) kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Azize (Haminne) (Serpil Tamur) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Bir Zamanlar Çukurova Azize (Haminne) (Serpil Tamur) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA AZİZE (HAMİNNE) KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Azize (Haminne) karakterini "Serpil Tamur" canlandırmaktadır.

SERPİL TAMUR KİMDİR?

Serpil Tamur (d. 19 Mayıs 1944, Rodos), Türk oyuncu ve yönetmen.

1963 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirip Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne katıldı. 1963'ten bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmakta olan sanatçı, 40'ı aşkın oyunda görev yaptı, 3 oyun sahneye koydu. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi'nde Nazife Anne karakterini canlandırmıştır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Bir Zamanlar Çukurova - 2018-

Kurtlar Vadisi Terör - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2015

Akümülatörlü Radyo - 2006

Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2006

Bebeğim - 2006

Nehir - 2005

Bir Salkım Üzüm - 2005

Aşkımızda Ölüm Var - 2004

Kurtlar Vadisi - 2003-2005

Unutma Beni - 2002

Mert Ali - 2000

Ah Bir Zengin Olsam - 1999

Tanrı Misafiri - 1993

Süper Baba - 1993

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni - 1990

Samanyolu - 1989