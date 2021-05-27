Bir Zamanlar Çukurova 98. Bölüm 2. fragman | Artık intikam meselesinde ben yokum!
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Oyuncuları:
Murat Ünalmış
Hilal Altınbilek
Kerem Alışık
Nazan Kesel
Furkan Palalı
Hande Soral
Hülya Darcan
Bülent Polat
Melike İpek Yalova
Serpil Tamur
Sibel Taşçıoğlu
Selin Yeninci
Selin Genç
Aras Şenol
Polen Emre
Kaynak: DailyMotion.com