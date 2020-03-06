Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukurova 58. bölüm izle

06.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:38

Bir Zamanlar Çukurova 59. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Demir'in çocukları annesinden uzaklaştırmasıyla Züleyha için yaşamanın bir anlamı kalmamıştır. Fakat Demir'i öldürmek daha ağır basar ve silahıyla konağı basar. Ne Fekeli, ne de Hünkar olanların önüne geçemez. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayımlandı.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle...

59. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Müjgan'ın, Yılmaz ile Züleyha görüşmesini açık etmesi sonucu Demir, gözünü karartmıştır. Züleyha'yı evden kovar ve çocukları göstermez. Yılmaz'ın yanında kalmaya başlayan Züleyha ise çocukları için konağın kapısından ayrılmaz. Ancak Demir bu defa kararlıdır. Öte yandan Müjgan da bebeği ile birlikte ülkeyi terkederek Yılmaz'ı sonsuz bir acının içinde bırakmıştır.

Züleyha, ölümü bile düşünür ancak yine Demir görünür. Artık olanlara daha fazla sabrı kalmayan Züleyha, silahla konağı basar ve Demir'in çocuklarına zarar vermemesi için ölmesi gerektiğini söyleyerek tetiğe basar. Peki, Demir öldü mü? Züleyha kimi vurdu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'nın, Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da taş üstünde taş bırakmayacak bir savaşa neden olacaktır.

Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı da dahil olmak üzere çiftiği darma duman edecektir. Görünütleri izleyen Hünkar ve Demir önce şaşkınlık içinde kalır. Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır.

Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayaz.

Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da harekete geçer. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur. Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.

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