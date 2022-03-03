Bir Zamanlar Çukurova 126. yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret, Hakan Gümüşoğlu bilmecesini çözüyor

Hakani kumpastan sağ çıkmayı başarıyor

Hakan, kendisine kurulan kumpastan sağ kurtulmayı başarır ancak bu kez Züleyha'nın sorularıyla karşı karşıya kalır. Şüphenin pençesine düşen Züleyha, Hakan'la arasına mesafe koyarken, Hakan kendisini öldürmeye çalışan düşmanını aramaya koyulur.

Abdülkadir'in katil olduğu Çukurova'da yayılıyor

Fikret, herkesin içinde Fekeli'nin katilinin Abdülkadir olduğunu ilan eder. Olay yaratan itirafın ardından Abdülkadir için Çukurova'da barınmak zor hale gelir. Çukurova halkı Fikret'in sözlerine itimat eder ancak Abdülkadir'in hapsi boylaması için kanıta ihtiyaç vardır.

Fikret Beyrut'ta Mehmet'i araştırıyor

Züleyha, Mehmet'in kendisinden bir şeyler sakladığına emin olur. Bunun üzerine Fikret, Beyrut'a giderek Mehmet Kara'yı araştırır. Mehmet'in aslında Hakan Gümüşoğlu olduğunu düşünen Fikret, ele geçirdiği bilgilerle büyük sırrı çözer.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fikret ve Çetin savaşın ortasında kalıyor

Fikret ve Çetin'in başı belada!

Fikret ve Çetin, Beyrut'ta iç savaşın ortasında kalır. Fikret ve Çetin'den haber almak için her yolu deneyen Züleyha, son çare Hakan'dan yardım ister. Fikret'in Beyrut'a kendisini araştırmaya gittiğini öğrenen Hakan onun peşinden Beyrut'a gider. Fikret ve Çetin kurtulmak için elçiliğe ulaşmaya çalışırken silahlar patlar ve Fikret yaralanır.

Çolak ve Betül işbirliği yapıyor

Çolak ve Betül, Züleyha'nın gireceği ihaleye karşı birlik oluşturur. Betül'ün Çolak'ın avukatlığını üstlendiğini duyan Abdülkadir duruma el koyar. Çolak ve Betül arasındaki ilişki ise farklı bir boyuta taşınır.

Hakan düşmanının peşinde

Hakan'ın araştırmaları sonuç verir ve Hakan kendisine kumpas kuran ismi öğrenir. Adamın arkasında başka biri olduğundan şüphelenen Hakan, bu işi çözmesi için Vahap'ı görevlendirir. Vahap adamı bulur ancak tanık olduğu olay, Vahap'ı sessiz kalmaya zorlayacaktır.

Yeni bölüm fragmanı, dizi bittikten sonra yayınlanacaktır.

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