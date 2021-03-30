Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
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Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi

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Meksika'nın El Salvador kentinde polisin bir sığınmacı kadını gözaltına alırken boynunu kırdığı görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü. Cinayeti işleyen 4 polis memuru hakkında cinayet soruşturması başlatılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun kadının sırtına bastığı ve memurların kadının bedenini sürükledikleri anlar yer alıyor. Kan donduran cinayet sonrası şehrin polis şefi görevden alınırken, Meksika Devlet Başkanı Obrador olayla ilgili üzüntüsünü paylaştı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen olayda, El Salvador'da mülteci olarak yaşayan Victoria Esperanza Salazar Arriaza adlı kadının Yucatan Yarımadası'ndaki Tulum'da polis tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği belirtiliyor.

ÖLÜM NEDENİ BOYUN VE OMURGASINDA ZEDELENME

Olaya dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir polis memurunun Arriaza'nın sırtına bastığı görülürken, memurların kadının bedenini sürükledikleri anlar yer alıyor. Pazartesi öğleden sonra hayatını kaybeden Arriaza'nın ölüm nedeninin boyun ve omurgasında zedelenmeye bağlı olduğu açıklandı.

Bir ülkeyi karıştıran cinayet! Polis gözaltına alırken boynunu kırıp öldürdüğü kadını karga tulumba götürdü

ŞEHRİN POLİS ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI

Ülke gündemini sarsan cinayetle ilgili açıklama yapan Tulum belediye başkanı Victor Mas Tah şehrin polis şefinin görevinden alındığını açıkladı.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Meksika Devlet Başkanı Obrador, bugün cinsiyet eşitliği forumunda yaptığı konuşmada, "Ariazza acımasızca muamele gördü ve öldürüldü. Bu durum bizi üzüntüye ve acıya boğdu. Bu durumdan utanç duyduk. Arriaza'nın akrabalarına, Salvadorlu ve Meksikalı kadınlara, dünya kadınlarına, herkese, erkeklere ve kadınlara, sorumluların cezalandırılacağını söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir ülkeyi karıştıran cinayet! Polis gözaltına aldığı sığınmacı kadının boynunu kırdı

Victoria Esperanza Salazar Arriaza'nın polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından yüzlerce kadın El Salvador sokaklarında toplanarak yaşanan olaya tepki gösterdi.

Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi
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