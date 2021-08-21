Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu
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Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu

Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere, ordudaki tecavüz olayıyla çalkalanıyor. Orduda onbaşı olarak görevli bir şahıs, gece yarısı girdiği koğuşta 18 yaşındaki kadın askere tecavüzde bulundu. Onbaşının eşinin telefon etmesinden faydalanan genç kız, kurtulduktan sonra tüm yaşadıklarını anlattı.

İngiltere'de Onbaşı Thomas B. isimli şahsı koğuştaki 18 yaşındaki kadın askere tecavüz etmesi, ülkede büyük infiale neden oldu. Gece yarısı 3 sıralarında alkollü şekilde kadın askerlerin bulunduğu koğuşa giren şahıs, 18 yaşındaki bir stajyer askeri gözüne kestirdikten sonra ilişki teklif etti. Ancak kadın asker ilişki teklifini olumsuz karşıladı. Bunun üzerine genç kızı işinden kovdurmakla tehdit eden onbaşı, kıza tecavüz etti.

EŞİNİN TELEFON ARAMASI SAYESİNDE KAÇTI

Tecavüz girişiminden kurtulmanın yollarını arayan genç kız, onbaşının eşinin aramasından faydalanarak olay yerinden kaçtı. Kızın, tüm yaşanılanları anlatmasının ardından onbaşı hakkında dava açıldı. Mahkeme heyeti, olay anında alkollü olduğu tespit edilen ve tecavüz suçunu işlediğine kanaat getirilen onbaşına 8,5 yıl hapis cezası verdi.

Diğer yandan onbaşının genç kadından daha farklı isteklerde de bulunduğu ve bu isteklerin mahkeme kayıtlarına geçtiği belirtildi.

Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, gece kovuşa girerek 18 yaşındaki kadın askere tecavüz etti
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu - Haberler
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