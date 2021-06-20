Bir türlü normalleşemiyorlar! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda
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Bir türlü normalleşemiyorlar! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki sular bir türlü durulmuyor. ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in son görüşmesinden de uzlaşma çıkmadığı ve ABD'nin Putin muhalifi Navalny'nin zehirlenmesine karşı yeni Rusya yaptırımları hazırladığı öğrenildi.

Dünyanın iki süper gücü arasındaki çekişme, tırmanarak devam ediyor. ABD Başkanı Biden ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Villa La Grange'de gerçekleşen görüşmenin sert geçtiğinin kulislere yansımasının ardından bu iddiaları doğrulayan nitelikte bir haber geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD, muhalif isim Aleksey Navalny'nin zehirlenmesine karşı yeni Rusya yaptırımları hazırladığını açıkladı.

"YAPTIRIM PAKETİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

ABD Başkanı Joe Biden'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan CNN International'a verdiği demeçte 'Bu konu hakkında başka bir yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz' ifadesine yer verdi.

ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Tarihi zirve sonrası iki lider ayrı ayrı kameraların önüne çıkmış, Biden Navalny konusunda Putin'e endişelerini dile getirdiğini belirtmişti. Biden konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bunun sonuçlarının Rusya için yıkıcı olacağına inandığımı ona açıkça söyledim' demişti.

NAVALNY'NİN ZEHİRLENME OLAYI

Navalny, Rusya'da zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya'da gönderilmişti. Muhalif isim tedavisinin tamamlanmasının arından başkent Moskova'ya dönüşü sırasında havaalanında tutuklanmıştı. Muhalif ismin başkent Moskova'nın kuzeydoğusundaki bir hapishane kampında tutuldu biliniyor.

Bir türlü normalleşemiyorlar! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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