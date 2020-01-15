Bir Türk Masalı Filmi
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Bir Türk Masalı, Karanlık ve Aydınlık tarafından kaderleri değişen Mutluluk ülkesi karakterlerinin yaşadıklarını konu ediyor. Toprak Sergen'in yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği filmin kadrosunda Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe, İclal Aydın, Doruk Sarıduman, Orçun İynemli gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Toprak Sergen
Senaryo: Toprak Sergen, Başak Duru
Oyuncular: Toprak Sergen, Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe, İclal Aydın, Doruk Sarıduman, Orçun İynemli, Ege Aydan, Caner Kadayıfçı, Aslı İnandık, Ahmet Mekin, İzzet Günay, Suna Selen, Kayhan Yıldızoğlu, Füsun Erbulak
Filmin Türü: Aile
Orijinal Adı: Bir Türk Masalı
Yapımcı Firma: RAF Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 23.04.2020
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