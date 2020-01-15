Bir Türk Masalı Filmi

15.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:58

Bir Türk Masalı, Karanlık ve Aydınlık tarafından kaderleri değişen Mutluluk ülkesi karakterlerinin yaşadıklarını konu ediyor. Toprak Sergen'in yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği filmin kadrosunda Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe, İclal Aydın, Doruk Sarıduman, Orçun İynemli gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Toprak Sergen

Senaryo: Toprak Sergen, Başak Duru

Oyuncular: Toprak Sergen, Burak Sergen, Cemal Hünal, Amine Gülşe, İclal Aydın, Doruk Sarıduman, Orçun İynemli, Ege Aydan, Caner Kadayıfçı, Aslı İnandık, Ahmet Mekin, İzzet Günay, Suna Selen, Kayhan Yıldızoğlu, Füsun Erbulak

Filmin Türü: Aile

Orijinal Adı: Bir Türk Masalı

Yapımcı Firma: RAF Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 23.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com