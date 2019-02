Bir Türk Endonezya'da Savaşmayı Öğretiyor

Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Kulübü kurucusu Ertan Erkekoğlu, at, okçuluk ve sanat savaşları eğitimi vermek üzere Endonezya'ya davet edildi. Balıkesir'de geleneksel okçuluk alanında başarılı çalışmalara imza atan Ertan Erkekoğlu Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettirerek geleneksel Türk sporunu ve sanat savaşlarını dünyaya tanıtıyor.

Karesi Atlı Okçuluk ve Atlı Savaş Sanatları Kulübü kurucusu ve eğitmeni Ertan Erkekoğlu Endonezya Atlı Okçuluk Federasyonun (Perkumpulan Olahraga Panahan Berkuda Indonesia - KPBI) daveti üzerine at eğitimi, atlı okçuluk ve atlı savaş sanatları eğitimleri vermek ve atlı savaş sanatları gösteri ekibi kurmak üzere gittiği Endonezya'nın Yogyakarta şehrinde ilgi odağı oldu. Balıkesir'de geleneksel okçuluk alanında başarılı çalışmalara imza atan Ertan Erkekoğlu Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da adından söz ettirerek geleneksel Türk sporunu ve sanat savaşlarını dünyaya tanıtıyor. KPBI'ya bağlı olarak kursa katılan 36 Endonezyalıya eğitim veren Ertan Erkekoğlu "Türk savaş sanatlarını, Türklerin at biniciliğini, at üzerindeki hünerlerini görmek için özellikle beni davet etmişler. Biz bu işi bir Türk'ten öğrenmek istiyoruz o yüzden sizi çağırdık dediler bana. Bu beni çok etkiledi. İnanın burada Türk olmaktan gurur duydum. Sadece beni görmek için buraya gelenler var. Bir milletvekili oğlunu beni görmesi için buraya getirdi. Bunlar beni çok etkiliyor, çok duygulandırdı. Türk olmaktan gerçekten gurur duydum. Çalışmalar çok güzel gidiyor hepsi memnun. 700 talebenin okuduğu bir medreseye davet ettiler burada. Türkler ve atlı okçuluk halkında konuşma yaptım onlara bilgilerimi aktardım"dedi.

"Türkiye'nin en çok sporcu yetiştiren kulübüyüz"

2012 yılında Balıkesir'de atlı okçuluğa tek başıma başladığını dile getiren Erkekoğlu "Daha sonra yetiştirdiğim arkadaşlarla Karesi atlı okçuluk kulübünü kurduk hem atlı okçuluk hem geleneksel yaya okçuluk dalında bir çok lisanslı sporcu yetiştirdik. Karesi Belediyesi kulübümüz ve Karesi ilçe spor müdürlüğü ile birlikte 2 yıl boyunca geleneksel Türk okçuluğu kursları açtık ve yüzlerce sporcu yetiştirdik. Karesi Belediyesi ile birlikte 2015 ve 2017 yıllarında uluslararası Altınok festivalini gerçekleştirdik ve hem yurt genelinde hem yurt dışında şehrimizin tanıtımını yaptık. Kulübümüz bünyesinde yetişen sporcular daha sonraları bizim teşvikimizle başka kulüpler kurdular. Balıkesir'de 3 atlı okçuluk kulübü dört tanede yaya okçuluk kulübü kuruldu. Karesi Belediyesi ile birlikte 2017 ve 2018 yılları yaz kurslarında 8 bin öğrenciye hem at bindirdik hem ok artırdık yeni nesillerin geleneksel ata sporlarımızın ve kadim Türk kültürümüzün tanıtımını sağladık. Türkiye'nin en çok sporcu yetiştiren ve en başarılı kulübüyüz. resmi ve özel müsabakalarda sporcularımız bir çok birincilik ve çeşitli dereceler elde ettiler. 2 yıldır Türkiye atlı okçuluk şampiyonası gençler 1.si 2.si ve 3.sü bizim kulübümüz sporcuları. Berkin Aras, Talha Sağbilge ve Ahmet Sağbilge yine 2018 yıldızlar Türkiye atlı okçuluk şampiyonu kulübümüz sporcusu Arif Eğinli bunun yani sıra sporcularımız bir çok derece elde etti . Ben Ertan Erkekoğlu 2017 Türkiye atlı okçuluk şampiyonasında genel klasman dördüncüsü olarak 10 kişilik Türkiye atlı okçuluk milli takımına seçildim. Güney Kore'de düzenlenen Dünya şampiyonasında takım olarak dünya üçüncülüğü, Kazakistan'da düzenlenen şampiyonadan da ikincilikle döndüler. Kulübümüz sporcuları 4 yıldır Uluslararası Etnospor festivaline katılmaya hak kazanarak orada da başarılar elde ettiler. 2018 Etnospor festivali şampiyonu kulübümüz sporcusu Berkin Aras oldu 2., yine kulübümüzden Karesi Belediyesi zabıtası Samet Baykurt oldu. Karesi atlı okçuluk ve atlı savaş sanatları atlı akrobasi gösteri ekibimizle 5 yıldır Türkiye'nin bir çok yerinde gösteriler yaptık. Söğüt Ertuğrul Gazi anma şenliklerinde ve Domaniç Hayma Ana anma şenliklerinde yine Yörük Türkmen festivallerinde gösteriler yaparak kültürümüzü ve Balıkesir'imizi tanıttık"dedi. - BALIKESİR

