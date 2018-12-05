Bir Tenor Aranıyor" Tekrar Ankara Sahnelerinde

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), Amerikalı yazar Ken Ludwig'in ödüllü müzikli oyunu "Bir Tenor Aranıyor"u, 9 Aralık'ta bir kez daha başkentte sahneleyecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 2010-2011 sanat sezonundan itibaren Doğan Çelik'in rejisiyle sahnelenen "Bir Tenor Aranıyor", 2018-2019 sanat sezonunda da Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

1930'lu yılların Amerikasında, bu kıtada ilk defa sahneye çıkacak ünlü İtalyan tenorun küçük bir otel odasında başından geçen gülünç olayların ele alındığı müzikli oyun, 9 Aralık'ta Leyla Gencer Sahnesi'nde seyredilebilecek.

Daha önce 16 dilde ve 25 ülkede sahnelenen Amerikalı yazar Ken Ludwig'in bol ödüllü müzikli oyunu "Bir Tenor Aranıyor", müzikallerin Oscarı olarak bilinen Tony Ödülü'ne de dokuz kez aday olmuş ve bu ödülü iki kez kazanmıştı.