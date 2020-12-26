Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler
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Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler

26.12.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:37

Genç yaşında kansere yenik düşen ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani için Sarıgazi Cemevi'nde tören düzenlendi. Törende ünlü sanatçının yakınları tabut üzerine kapanıp ağlarken bazı vatandaşların gelip tabut başında hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti.

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe - Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, genç yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm sonrası ünlü sanatçı için Sarıgazi Cemevi'nde tören düzenlendi.

BİR TARAFTA ACI, BİR TARAFTA ŞOV

Düzenlenen törene ünlü sanatçının yakınları ve sevenleri katıldı. Ancak cenazede Engin Nurşani'nin eşinin tabutun üzerine kapanıp ağladığı anlarda hayranlarından bazıları büyük bir duyarsızlık örneğine imza atarak tabutun başına sırayla geçip hatıra fotoğrafı çektirdi.

1,5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef ki bugün saat 07.00'de hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz" denilmişti.

ENGİN NURŞANİ KİMDİR?

Engin Nurşani, 9 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. 2003'de Adına Bir Çizik Çektim albümü ile müzik kariyerine başlayıp, 2019'da gırtlak kanseri hastalığına yakalanıp müzik kariyerine geçici ara verinceye kadar toplam sekiz albüm çıkarmıştır. Küçük yaşlarından beri babasından müzik eğitimi almış, yanında konserlerine katılmıştır.Müziği çok seven Nurşani, babası gibi halk ozanı olmak istemiş, ancak babası oğlunun daha iyi bir meslek seçmesini istemiş, bu kararına karşı çıkmıştır. 2003'ün başlarında Engin, babasından habersiz, ilk albümü olacak olan Adına Bir Çizik Çektim albümünü çıkartacağı İstanbul'a geldi ve profesyonel müzik kariyerine başladı. Temmuz 2019'da ise, babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medyadan oğlunun hastalandığı olduğunu duyurması ve yardım istemesi ile kamuoyu Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu öğrenmişti.

Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe

Haber Yorumları (48)
FATİH: Tabut ile çekilen fotoğrafı kime ne diye göstereceksin. Daha İnsanlığı yaşayıp görememişsin. Fotoyu ne yapacaksın. . .
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PEYRUZ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun da böyle yüzsüzlük te milletimizden başka bir millete yok tabutuyla fotoğraf çekmek ne ya ailesi orda perişan onlar hala foto peşinde YAZIK
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KARADAVUT: Toplum olarak hiç bir şeyi doğru yaşamıyoruz.ne sevincımız ne üzüntümüz ne karantinamız ne de kurallara uymamız .herşey kendimize normal başkasına ayıp yada yasak diye düşünüyoruz bir türlü ısınamadık medeniyete bir insan baba kardeş evlat göçüp gitmiş sen resim derdindesin ayıp senin yanında utanır duramaz
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