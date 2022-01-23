Bir süredir küs olan Şener Şen ile İlyas Salman barıştı - Haberler Magazin
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Bir süredir küs olan Şener Şen ile İlyas Salman barıştı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde oynayan Şener Şen ile İlyas Salman, bir süredir konuşmuyordu. 46 yıldır arkadaş olan ikili, küslüğü bitirdi.

Bir süredir konuşmayan iki usta sanatçı Şener Şen ile İlyas Salman'ın küslüğü bitti. Birlikte, Banker Bilo, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Şekerpare ve Çöpçüler Kralı gibi Yeşilçam'ın fenomen filmlerinde yer alan ikili, sonlandırdı.

Şener Şen, İlyas Salman'ın evine gitti. Selfie yaptığı fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Salman, "Kırk altı yıllık dostum gelmiş" diye yazdı. Salman'ın fotoğrafına kısa sürede yorum yağdı. Küs oldukları dönem Şener Şen'in İlyas Salman'ın adını bile anmasını yasakladığı iddia edilmişti.

Bir süredir küs olan Şener Şen ile İlyas Salman barıştı

Bir süredir küs olan Şener Şen ile İlyas Salman barıştı

Bir süredir küs olan Şener Şen ile İlyas Salman barıştı

Snob Magazin - Magazin Haberleri

İlyas Salman, Banker Bilo, Şener Şen, Yeşilçam, Magazin, Haber

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