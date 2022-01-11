Bir sonraki PlayStation etkinliği Şubat'ta gerçekleşecek

Bu yıl, God of War: Ragnarok ve Horizon: Forbidden West dahil olmak üzere PlayStation'dan gelen son derece umut verici oyunlar sayesinde tarihin en büyük oyun yıllarından biri olacağı gözüküyor. PlayStation'ın bir sonraki etkinliğinin önümüzdeki ay gelebileceğine dair iddialar bulunmaktadır.

PlayStation 2019'da E3'ten ilk kez çekildiğinden beri, Sony'nin bir sonraki büyük durularını ne zaman yapacağını tahmin etmek zorlaştı. Son yıllarda Sony'nin etkinlik programına bazı tutarlılıklar eklendi, State of Play vitrinleri yılın büyük bölümüne geldi, şirket Eylül 2020 ve 2021'de PlayStation Showcase etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard ve Halo Infinite ile ilgili doğru sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson, Sony'nin bir sonraki PlayStation etkinliğinin Şubat ayında gerçekleşeceğini duyduğunu iddia etti.

Tom Henderson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anki söylenti, bu ayın medya etkinliklerine ve geçmiş PlayStation tarihlerine dayanarak bir sonraki Sony etkinliğinin Şubat ayında olabileceği yönünde. Muhtemelen State of Play olacak, ancak oldukça büyük bir IMO olma potansiyeline sahip." Sözlerine yer verdi.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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