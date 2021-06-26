Bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kayseri'de, evde unuttuğu kimliğini 3 kilometre koşarak yetiştiren kardeşi sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilen öğrenci, sınavdan mutlu ayrıldı.

Kayseri'de, evde unuttuğu kimliğini 3 kilometre koşarak yetiştiren kardeşi sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilen öğrenci, sınavdan mutlu ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, babası Hakkı Kartal ile YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) gireceği Refika Küçükçalık Ortaokuluna giden Betül Kartal, kimliğinin yanında olmadığını fark edince, babasına durumu anlattı.

Baba Kartal, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki evlerinde bulunan oğlu Hasan Hüseyin Kartal'ı telefonla arayarak kimliği acil şekilde yetiştirmesini istedi. Önce şehir içi otobüse binen, ardından yaklaşık 3 kilometre koşan Hasan Hüseyin Kartal, sınava çok kısa süre kala kimliği getirerek kardeşini sınava yetiştirdi.

Betül Kartal, sınavın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul önünde bir saat kimliğini beklediğini belirterek, "Öğrenciler girdi, en sona ben kaldım. Kardeşim kimliğimi yetiştirmeye çalıştı. Koşarak geldi. Son 10 dakika kala kardeşim beni sınava yetiştirdi. Giremeseydim üzülürdüm. Sınavım kendimi kurtaracak kadar iyi geçti. Kardeşime teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki beni sınava yetiştirdin." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Kartal ise sabah evde uyurken telefonunun çaldığını ve babasının acil bir şekilde ablasının kimliğini alarak sınav yerine getirmesini istediğini anlattı.

Sınava çok kısa bir zaman kaldığı için çok heyecanlandığını dile getiren Kartal şunları söyledi:

"Daha çok ben heyecanlıydım. Yetişemeseydi ben de üzülecektim. İnşallah güzel bir yeri tutturacak. Evimiz buraya 5 kilometre uzaklıkta. 2 kilometre otobüs ile geldim, koşarak daha hızlı gelirim diye otobüsten indim. 3 kilometresini koşarak geldim. Herkes alkışlayınca heyecandan içeri girdim."

Baba Hakkı Kartal ise bugün yaşadığı heyecanı hiçbir zaman unutmayacağını aktardı.

Çocuklarının okuması için her şeyi yaptığını ifade eden Kartal, "Bugün talihsiz bir olay yaşadık. Son dakika golünü oğlum attı. Allah razı olsun. Yoksa kızım herhalde sınavı bu sene kaçıracaktı. Seneye tekrardan koşturacaktık. İnşallah bu sene başarılı olduysa bizim için büyük bir gurur. Çok çalıştı, çok çalışkan. İnşallah sınavı kazanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün