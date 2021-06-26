Bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de, evde unuttuğu kimliğini 3 kilometre koşarak yetiştiren kardeşi sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilen öğrenci, sınavdan mutlu ayrıldı.

Kayseri'de, evde unuttuğu kimliğini 3 kilometre koşarak yetiştiren kardeşi sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebilen öğrenci, sınavdan mutlu ayrıldı.

Alınan bilgiye göre, babası Hakkı Kartal ile YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) gireceği Refika Küçükçalık Ortaokuluna giden Betül Kartal, kimliğinin yanında olmadığını fark edince, babasına durumu anlattı.

Baba Kartal, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki evlerinde bulunan oğlu Hasan Hüseyin Kartal'ı telefonla arayarak kimliği acil şekilde yetiştirmesini istedi. Önce şehir içi otobüse binen, ardından yaklaşık 3 kilometre koşan Hasan Hüseyin Kartal, sınava çok kısa süre kala kimliği getirerek kardeşini sınava yetiştirdi.

Betül Kartal, sınavın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul önünde bir saat kimliğini beklediğini belirterek, "Öğrenciler girdi, en sona ben kaldım. Kardeşim kimliğimi yetiştirmeye çalıştı. Koşarak geldi. Son 10 dakika kala kardeşim beni sınava yetiştirdi. Giremeseydim üzülürdüm. Sınavım kendimi kurtaracak kadar iyi geçti. Kardeşime teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki beni sınava yetiştirdin." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Kartal ise sabah evde uyurken telefonunun çaldığını ve babasının acil bir şekilde ablasının kimliğini alarak sınav yerine getirmesini istediğini anlattı.

Sınava çok kısa bir zaman kaldığı için çok heyecanlandığını dile getiren Kartal şunları söyledi:

"Daha çok ben heyecanlıydım. Yetişemeseydi ben de üzülecektim. İnşallah güzel bir yeri tutturacak. Evimiz buraya 5 kilometre uzaklıkta. 2 kilometre otobüs ile geldim, koşarak daha hızlı gelirim diye otobüsten indim. 3 kilometresini koşarak geldim. Herkes alkışlayınca heyecandan içeri girdim."

Baba Hakkı Kartal ise bugün yaşadığı heyecanı hiçbir zaman unutmayacağını aktardı.

Çocuklarının okuması için her şeyi yaptığını ifade eden Kartal, "Bugün talihsiz bir olay yaşadık. Son dakika golünü oğlum attı. Allah razı olsun. Yoksa kızım herhalde sınavı bu sene kaçıracaktı. Seneye tekrardan koşturacaktık. İnşallah bu sene başarılı olduysa bizim için büyük bir gurur. Çok çalıştı, çok çalışkan. İnşallah sınavı kazanacak." dedi.

Bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı
Bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı
Bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı
Bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Yeni hayatına dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefinde matematik öğretmenliği var
Sınav saatini saniyelerle kaçırdı, velilerin 'Aç, aç' tezahüratı görevlilere kapıyı açtırdı
Sınav saatini saniyelerle kaçırdı, velilerin "Aç, aç" tezahüratı görevlilere kapıyı açtırdı
YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında taşıyarak sınava böyle yetiştirdiler
YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında taşıyarak sınava böyle yetiştirdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Burak Özçivit Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir öğrenci, kardeşinin sayesinde yetiştiği YKS'den mutlu ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 14:54:55. #1.14#

title