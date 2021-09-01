'Bir Nefes Mola' kafe hizmete açıldı
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'Bir Nefes Mola' kafe hizmete açıldı

'Bir Nefes Mola' kafe hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

'Bir Nefes Mola' kafe hizmete açıldı.

'Bir Nefes Mola' kafe hizmete açıldı. Kuzey çevre yolu üzerinde, 3 bin 600 metrekare alan üzerine kurulu Kafe ve Restaurant iş toplantılarının yanı sıra, toplu yemek ve kısır gecesi organizasyonlarına hizmet verecek.

Kafe ve Restorant'ın işletmeciliğini yapan Muhammed Sıddık Soylu, Emrah Özdemir ve Hakan Bulut, temiz ve kaliteli hizmet anlayışını benimsediklerini belirterek vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vereceklerini ifade ettiler.

Hakan Bulut, "İnsanlara sunduğunuz hizmet, kalite ve temizlik önemli. Bizler ne kadar kaliteli hizmet verirsek, müşterilerimizin memnuniyetlerini sevdiklerine de anlatmasını sağlayabiliriz. Bu yol ile de restoranlara olan yaklaşımları değiştirebiliriz. Bizler ticaretle uğraşan 3 genç olarak umutlu ve heyecanlıyız. Herkesi bu güzel manzaranın tadını güzel ve doğal lezzetlerle birlikte çıkarması için Kafe ve Restaurantımıza bekliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

'Bir Nefes Mola' kafe hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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