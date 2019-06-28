Bir kötü haber de BASF'tan geldi

ŞİRKETİN, en çok çalışanı ise Ludwigshafen'deki fabrikasından çıkarmayı planladığı kaydedildi. Özellikle idari bölümün 2021 yılına kadar iyice küçülmesi planlanıyor. Bu yolla 300 milyon Euro tasarruf hedefleniyor. Şirketin, en önemli müşterileri arasındaki otomotiv şirketlerinde yaşanan krizden etkilendiği, bu nedenle çıkış planları yaptığı belirtildi. Ford, Avrupa çapında çıkarmayı planladığı 12 bin işçinin 5 bin 400'ünü Almanya'dan çıkaracak.