Bir Klasik Olan 7 Otomobil Modelinin Günümüzdeki Halleri

Günümüzde üretilen otomobil modellerinin çoğu, aslında çok eski zamanlarda atılmış temellere dayanır. Bazı otomobil üreticileri, uzun yıllar önce çıkardıkları modelleri zamanla yenileyerek günümüze kadar getirmeyi başarmışlardır. Lafı daha fazla uzatmadan, gelin geçmişten günümüze kadar gelmeyi başaran otomobillerden birkaçına göz atalım.

Volkswagen Beetle (1938-2019):

Ülkemizde de geçmişten beridir fazlasıyla sevilen bir model olan Beetle'dan, nam-ı diğer Vosvos'tan bahsetmesek olmazdı. Otomobil, Almanya'da Hitler'in emri ile Ferdinand Porsche tarafından tasarlanmıştır. İlk modeli 1938 yılında üretilen Vosvos, günümüzde yenilenmiş tasarımıyla hala yolların tozunu attırmaya devam etmekte.

Ford Mustang (1965-2019):

Şüphesiz çoğu insanın çocukluk hayali olan ve günümüzdeki karizmatik tasarımıyla da çoğu otomobil tutkununda hayranlık uyandıran Ford Mustang, ilk olarak 1965 yılında üretildi. Tasarımının yanı sıra gücüyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ford Mustang, yenilenen yüzüyle hala kendi ruhunu yollara yansıtmaya devam ediyor.

Dodge Challenger (1970-2019):

Klasik tutkunu insanların bir başka gözdesi olan Dodge Challenger, ilk olarak 1970 yılında piyasaya sunuldu. Fazlasıyla güçlü olan bu otomobil, agresifliği ön plana atan tasarımıyla da dikkat çekiyor. Eski modelinin izlerini taşıyan yeni tasarımı ile otomobil agresif duruşundan hiçbir şey kaybetmemiş.

Nissan Skyline GT-R (1969-2019):

Bir Japon harikası olan Skyline GT-R'ın üretimi 1969 yılına kadar uzanıyor. Skyline serisinin ince dokunuşlarla daha performanslı hale getirilen modeli olan GT-R, günümüzde R35 modeli ile karşımıza çıkıyor.

Porsche 911 (1964-2019):

Her şeyi bir kenara bırakıp sportifliği ele aldığınızda, Porsche işini en iyi yapan marka diyebiliriz. Gerek tasarımı gerek atikliği olsun sportifliğini her bakımdan dışarıya belli eden Porsche 911'in ilk varyasyonları 1964 yılında üretildi. Arkadan motorlu ve arkadan itişli olarak üretilen bu model, yarış pistinde de zamanında kendini kanıtlamış ve hala daha kanıtlamaya devam ediyor.

Chevrolet Camaro (1967-2019):

Çoğu insanın Transformers filminden tanıdığı Camaro, güçlü ve agresif duruşuyla sportifliğini her açıdan yansıtıyor. İlk modeli 1967'de üretilen Camaro, yenilenmiş tasarımında da eski modelindeki gibi keskin hatlara sahip olmasıyla gözleri üzerine çekmeyi başaran arabalardan birisi.

Chevrolet Corvette (1963-2019):

Chevrolet'in hızlı ve sportiflik denince akla gelen bir başka arabası olan Corvette, ilk olarak 1963 yılında yollara çıktı. O gün nasıl sportif ve atikse, geleneği 7 nesil sonraki tasarımıyla da devam ettiren Corvette, hızlı ve agresif ruhunu hala taşıyor.