Bir Kitap Daha Aydınlık Bir Hayat" Projesi - Çanakkale

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), sosyal sorumluluk alanında 4 yıldır sürdürdüğü "Bir Kitap Daha Aydınlık Bir Hayat" Projesi kapsamında, köy okullarına kütüphane kazandırmaya devam ediyor. Proje kapsamında Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyü ortaokulunda oluşturulan kütüphane açıldı.

Kütüphanenin açılışı Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürkan Irak, İlçe Emniyet Müdürü Alper Pasinli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevket Çetin, öğretmenler ve öğrencilerin de katıldığı törenle gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan okul müdürü Mehmet Zekai Özkan, okullarında kütüphanenin açılmasından dolayı ülke için küçük olsa da Sarısöğüt köyü Ortaokulu için güzel bir gün olduğunu belirterek, "Okulumuza ilk defa bir kütüphane yapıldı. Bundan dolayı LİMAK grubuna çok teşekkür ediyoruz." dedi.

LİMAK Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce de buradaki amacın tadilatı yapılan köy okullarına kütüphane kurmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa belirlediğimiz bu projede her yıl 4 köy okuluna kütüphane kazandırıyoruz. Biz proje kapsamında hem okulumuzun tadilatını gerçekleştiriyoruz ve kütüphanemizi oluşturuyoruz. Her okulumuza ortalama 2 bin 500 kitaplık bir kütüphane kuruyoruz. Amacımız kitap okumak için farkındalık yaratmak. Öğrencilerimizin geleceğine ışık tutabilmek. Bütün şirketlerin bu ve bunun gibi projelere destek verebilmeleri için farkındalık yaratmak. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz artarak devam edecek."

Kütüphanenin açılışı Kaymakam Tuna, Belediye Başkanı Babaoğlu, LİMAK Enerji Kurumsal ve İletişim Müdürü Yüce ve değer protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.