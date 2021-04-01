Bir kadına psikolojik şiddet ve tacizde bulunduğu iddia edilen Emre Kınay'dan ilk açıklama geldi

Bir süredir birlikte olduğu Eda Kaçar isimli genç kadına hem psikolojik şiddette hem de tacizde bulunduğu iddia edilen oyuncu Emre Kınay, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Bu habere inanacak biri varsa, ben kendimi zaten yıllardır anlatamamışım demektir" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Eda Kaçar isimli kadın, 3 aydır telefon üzerinden konuştuğu Emre Kınay hakkında ağızları açık bırakan iddialarda bulundu.

"SÖZLÜ HAKARET VE SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU"

Bir süredir görüştüğü Emre Kınay'ın evine gittiğini anlatan Kaçar, "Sakin konuşuyorduk, hiçbir şey yoktu ortada. Alkol içiyordu. Psikolojik olarak şiddet gördüm. Sakin sakin konuşurken telefonuma arkadaş gruplarından mesajlar geldi. Gereksiz tepki gösterdi telefonumu falan istedi. Anlayamadım bir anda çok agresifleşti korktum. Sonra sözlü hakaret ve sözlü taciz etmeye başladı. Ben çıkmak istedim sonra o da evden kovdu" iddialarında bulundu.

"ŞUURSUZ AÇIKLAMANIN SAHİBİ İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ"

Emre Kınay ise kısa sürede gündeme bomba gibi düşen konu hakkında avukatı aracılığıyla açıklama yaptırdı. Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar tarafından açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyu Bilgilendirmesi Olarak Arz Olunur... Müvekkilimiz Emre Kınay hakkında bugün bir kısım basın organları aracılığıyla çıkan bir haber vesilesiyle, son dönemlerde kamunun ortak vicdani meselesi haline gelmiş olan kadın hakları konusu, bir iğfal, sömürü amacıyla kullanılmıştır. Kadın hakları konusu üzerinden prim elde etmeye çalışan, gerek bu şuursuz açıklamanın sahibi müfteri hanımefendi, gerekse bu iftirayla sözde basın hürriyeti dairesinde yayın yapan bir kısım organlar aleyhine gerekli yasal işlemler başlatılacaktır."

"BU HABERE İNANAN VARSA BEN KENDİMİ YILLARDIR ANLATAMAMIŞIM"

"iftira teşkil eden eylemler, dayanaklı ve gerçek olsaydı, şüphesiz delili olurdu yahut bugüne dek müvekkil maleyhine bir hukuki girişim söz konusu olurdu. Müvekkil, 25 yıldır sanat hayatını itibarla sürdüren birey olarak, "Bu habere inanacak biri varsa, ben kendimi zaten yıllardır anlatamamışım demektir" şeklinde üzüntüsünü dile getirmektedir. Haber, kısa ve öz olarak bir itibar suikastidir. Vakanın gerçeğini açıklamak, 21 yaşında, hayatın başında genç bir kadın olan müfterinin, mesleki ve aileyi istikbalini olumsuz etkileyebileceğinden, bu hususta müvekkil "en azından bu aşamada" susma hakkını kullanacaktır."

"UCUZ BİR İTİBARSIZLAŞTIRMA SALDIRISI"

"Özellikle siyasi bir figür olduktan, bir kısım basın organlarına karşı yasal haklarını "başkalarının aksine' cesurca kullanmaya çalışan müvekkilim, ucuz bir itibarsızlaştırma saldırısı altındadır. Bu açıklama kapsamına ve hassasiyet talebimize aykırı şekilde haberlerin devam etmeyeceği temennisiyle, gerçekliği teyit edilmeden haber yapılmayan, kaliteli, ilkeli yayıncılığa özlemimizi dile getirmek ve bu vesileyle kamu oyunu aydınlatmak isteriz."