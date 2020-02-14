"Bir İyilik Senfonisi" birbirinden güzel türküleri adliyede seslendirdi

14.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:18

Yararlı Ceylanlar Kulübü üyesi çocuklardan oluşan "Bir İyilik Senfonisi" adlı grup, İstanbul Adalet Sarayı'nda konser verdi. Birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği konsere sevilen sanatçı Yavuz Bingöl bağlamasıyla eşlik etti.



Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin kurduğu Yararlı Ceylanlar Kulübü'nün öğrencilerinden oluşan Bir İyilik Senfonisi adlı grup, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda konser düzenlendi. Konsere İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Yararlı Ceylanlar Kulübü Kurucusu Prof. Dr. Mim Kemal Öke, sanatçı Yavuz Bingöl, hakimler, savcılar ve çok sayıda adliye personeli katıldı.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, toplumsal farkındalığın önemini vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.



Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak'ın selamlama konuşmasının ardından başlayan konserde, sanatçı Yavuz Bingöl çocukları yalnız bırakmadı. Bingöl'ün bağlamasıyla ve yanık sesiyle eşlik ettiği çocuklar birbirinden güzel türküleri hep bir ağızdan söyledi. Çocukların neşeli halleriyle söyledikleri türküler, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA