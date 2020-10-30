Bir insan depremde enkaz altında ne kadar yaşayabilir? Depremde enkaz altında neler yapılmalı?

Meydana gelen deprem sonrası enkazda kalan vatandaşlar için endişe devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar ne kadar dayanabilir? Bir insan depremde enkaz altında ne kadar yaşayabilir? Depremde enkaz altında neler yapılmalı?