Bir insan depremde enkaz altında ne kadar yaşayabilir? Depremde enkaz altında neler yapılmalı?
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Bir insan depremde enkaz altında ne kadar yaşayabilir? Depremde enkaz altında neler yapılmalı?

30.10.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:36
Bir insan depremde enkaz altında ne kadar yaşayabilir? Depremde enkaz altında neler yapılmalı?

Meydana gelen deprem sonrası enkazda kalan vatandaşlar için endişe devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşlar ne kadar dayanabilir? Bir insan depremde enkaz altında ne kadar yaşayabilir? Depremde enkaz altında neler yapılmalı?

İzmir'demeydana gelen deprem sonrası vatandaşların sıkça araştırdığı konularbaşında Bir insan depremde enkaz altında ne kadar yaşayabilir? Depremde enkaz altında neler yapılmalı? gibi sorular geliyor. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilrsiniz.

BİR İNSAN DEPREMDE ENKAZ ALTINDA NE KADAR YAŞAYABİLİR?

Depremin şiddetine, enkazda kalan vatandaşın yaralanıp yaralanmadığına, kişinin soğukkanlı davranışına, kurtarma ekibinin müdahalesi gibi birçok etken enkaz altında yaşam süresini etkiler. Vücudun temel ihtiyaçları sağlanıyorsa bu süre uzar.

DEPREMDE ENKAZ ALTINDA NELER YAPILMALI?

Panik olmadan, sessizce enerjiyi idareyi kullanmak,

"Cenin pozisyonuna girin"

Temel yaşam kaynakalarına ulaşım sağlanmalı. Su temin etmek oldukça önemlidir,

Depremde yara almadıysanız, küçük de olsa hava alabileceğiniz bir boşluk aramalısınız.

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