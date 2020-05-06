Bir hayırsever iki bakkalın veresiye defterindeki yaklaşık 20 bin lira borcu ödedi
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Bir hayırsever iki bakkalın veresiye defterindeki yaklaşık 20 bin lira borcu ödedi

06.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:30

Samsun'un Havza ilçesinde bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini borçlarını ödeyerek, satın aldı.

Samsun'un Havza ilçesinde bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini borçlarını ödeyerek, satın aldı.

Hayırsever bir kişi, Ilıca Mahallesi'nde bulunan iki bakkalı ziyaret ederek, veresiye defterlerindeki yaklaşık 20 bin lira borcu ödedi.

Mahallede bakkal işleten Burak Kurt, AA muhabirine, dükkanına gelen bir hayırseverin 30 kişinin yaklaşık 10 bin lira borcunun tamamını ödediğini söyledi.

Borçlarının ödendiğini duyan mahalle sakinlerinin önce şaşkınlık yaşadığını belirten Kurt, sonra hayırsevere dua ettiğini aktardı.

Diğer bakkalı işleten Murat Yılmaz da Ilıca Mahallesi'nin 150 hanelik bir mahalle olduğuna işaret ederek, "Hayırsever, veresiye defterindeki zengin fakir ayırt etmeden herkesin borcunu kapattı. Herkes duacı." diye konuştu.

Bakkaldan alışveriş yapan mahalle sakinlerinden Hüsamettin Çiçek de hayırsevere dua ederek, "Çok güzel yapmış, helal olsun. İmkanı olan herkesin yapması gerekir. Allah razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Seyit Ahmet Ünal da bu tür hayırseverlerin sayılarının artması temennisinde bulunarak, "Veren de borcu ödenen de birbirlerini tanımıyor. Olması gerektiği gibi. Allah razı olsun, Allah sayılarını artırsın." ifadesini kullandı.

Bir hayırsever iki bakkalın veresiye defterindeki yaklaşık 20 bin lira borcu ödedi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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