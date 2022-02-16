Bir haftadır kayıp olan Rabia, vadi yatağında ölü bulundu

KAYSERİ'de, 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Rabia Mansur (37), vadi yatağında ölü bulundu.

Talas ilçesi Derevenk Vadisi yatağında, akşam saatlerinde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.