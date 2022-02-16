SARIZ, KAYSERİ (İHA) - Bir haftadır kayıp olan inek çukura sıkışmış olarak bulundu

KAYSERİ Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir haftadır kayıp olan inek, düştüğü çukurdan sıkışmış olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede çiftçilik yapan Kaan Çalışkan'a ait inek, bir hafta önce Kırık Kilise Mevkii'nde kayboldu. Arama çalışması başlatan Çalışkan, yaptığı aramada ineğini 1 hafta sonra sarp kayalar arasında çukurda buldu. Çalışkan'ın ihbarı üzerine Sarız Belediyesine ait iş makineleri ile itfaiye ekipleri ineği sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Matkaplarla kayaları delen ekipler, halt ile ineği bulunduğu yerden çıkardı.

İneğine sağ salim kavuşan Besici Kaan Çalışkan da belediye ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.