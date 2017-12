Hazreti Muhammed'in hadislerinin anlanması ve anlatılması amacıyla düzenlenen, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.



Selçuklu Belediyesince, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, oyuncular Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu ve Ayberk Pekcan ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.



Başkan Altay, törenin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışmaya katılan 100'den fazla kısa filmi detaylı bir çalışmayla incelediklerini söyledi.



Hazreti Muhammed'in yaşamının ve sözlerinin birer ışık kaynağı olduğunu vurgulayan Altay, "Bunu toplumun tüm kesimlerine aktarmak için çaba sarfediyoruz. Ayrıca sinema sektörüne yeni yönetmenler kazandırmaya da gayret ediyoruz. Yeni nesil sanatçılarımızın yetişmesine vesile olmayı umuyor, gençlerimize fırsat vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Altay, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve jüri üyelerine teşekkür etti.



"Büyük Türkiye ve mübarek Kudüs için hayal kurun"



Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ da hadislerin doğru anlaşılması ve hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.



Müslümanların Hz. Muhammed'in hayatını örnek alması gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Maalesef İslam dünyası bunu başaramadı. İnşallah bir gün başaracak." dedi.



Bozdağ, Müslümanların hayal kurmayı unuttuklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Mutlu bir dünya için hayal kuramıyoruz. İslam şehri, Türk şehri hayali kuramıyoruz. Kendi geleneğimizden yola çıkarak, bugünün problemlerine nasıl çözüm bulabiliriz derdi, gayesi ve düşüncesini taşımıyoruz. O yüzden bu proje benim için büyük bir umut ışığı. Hadislerden yola çıkarak bir sinema filmi ortaya çıkarma hayali büyük bir hayal. Memlekette 100 tane kardeşimiz, Efendimizin mübarek kelamlarıyla ilgili bir hayal kurmuş ve bunu kısıtlı imkanları ölçüsünde sinema filminde anlatmış. Bu büyük bir başarıdır. O yüzden diyorum ki hayal kurun kardeşlerim büyük Türkiye için, mübarek Kudüs için ve yeniden Türk milletinin dirilişi için."



Ünlü Oyuncu Necati Şaşmaz da Hz. Muhammed'in hadislerinin anlaşılması ve anlatılması gerektiğini söyledi.



Ülkede daha önce kültür emperyalizminin yaşandığını belirten Şaşmaz, "Yıllar sonra ilk defa kendimizi anlatabileceğimiz mecralar bulabildik, sinema, tiyatro, müzik ve diğer alanlarda. Surda birkaç delik açtık ve şu anda ne güzel devlettir ki biz Peygamber Efendimizin güzel hadislerinden birini film olarak yapabiliyoruz ki her bir tanesi binlerce film olmaya muktedirdir." diye konuştu.



Kısa filmlerin uzun birer film haline dönüşmesini, bütün dünyanın Hz. Muhammed'in hadislerinin hikmetiyle aydınlanmasını temenni eden Şaşmaz, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Şaşmaz, yarışma için kısa fim hazırlayanların sinema sektöründe yetişmesi için destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.



Konuşmaların ardından, jüri üyeleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar ile Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Can'ın da yer aldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.