Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından aynı günde hem iki kez arı soktuğunu hem de merdivenlerden düştüğünü söyledi. Arı soktuğu için dudağı şişen Evgar, "Dolgu yaptırdım gayet doğal oldu" diyerek kendisini tiye aldı.

Salgın nedeniyle ailesiyle karantinada olan ünlü oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabından yayınladığı videosunda aynı günde hem iki kez arı soktuğunu hem de merdivenden düştüğünü söyleyerek başına gelenlerle alay etti.

"DOLGU YAPTIRDIM, GAYET DOĞAL OLDU"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, talihsiz geçen bir gününü takipçileriyle paylaştı. İki kez soktuğunu ve merdivenden düştüğünü söyleyen 40 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yayınladığı videosunda arı soktuğu için şişen dudaklarını "Botoks değil, dolgu yaptırdım. Bana normal geliyor. Bence gayet doğal oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Aynaya baktığımda kendimi mutlu hissediyorsam bence dudağımı böyle doldurmalıyım" diyerek tiye aldı.

"NAZAR KONSEPTLİ BİR GÜNDÜ"

Paylaştığı videoya yaşadıklarını da not eden Evgar, "Dünün kısa özeti; önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra merdivenlerden yuvarlandım. Daha sonra beni sokan arı, terliğimin içinin üstüne saklandığından; kendisi tarafından ikinci kez, bu defa ayağımın üstünden sokuldum. 'Nazar' konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim" dedi.