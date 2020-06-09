Bir günde 7 köy ziyaret etti
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Bir günde 7 köy ziyaret etti

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, bir günde ilçeye bağlı 7 köyü ziyaret edip devam eden yatırımları inceledi ve köylülelerin taleplerini dinledi.

Bir günde 7 köy ziyaret etti
09.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:07

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, bir günde ilçeye bağlı 7 köyü ziyaret edip devam eden yatırımları inceledi ve köylülelerin taleplerini dinledi.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, "Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ahmet Yılmaz ile birlikte ilçemize bağlı Bayramşah köyünde içme suyu isale hattı ve depo onarımı, Bayat köyünde içme suyu terfi hattı ve depo onarımı, Emrez, Karadiğin, Abaş ve Çömlekçi köylerinin depo onarımı, Şenişler köyünde şadırvan yapımı ve Musa köyünde köy konağı tamiratı işlerini yerinde inceledik. Devletimiz tüm köylerimizde yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Ayrıca köylülerimizden gelen talepleri ziyaretlerimizde dinleme imkanı da ulmuş olduk" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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