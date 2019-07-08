Bir günde 44 defa CİMER'e şikâyet edilen başkan çalışamamaktan dert yandı

Ayonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım Belde Belediye Başkanı Eşraf Ünsal, Meclis tarafından alınan imar ve çeşitli hizmet kararları ile ilgili bir günde 44 defa Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e şikayet edilmesinden dolayı çalışamamaktan dert yandı.

Bin 500 nüfuslu Akharım beldesinde AK Parti'den ikinci dönem belediye başkanlığını kazanan Eşref Ünsal, makam odasında Belediye Meclis üyeleri ile birlikte bir açıklama yaptı. Meclis kararları olmasına rağmen bir günde CİMER'e 44 şikayet yapıldığını anlatan Başkan Ünsal, "Bize iş yaptırmak istemiyorlar. Şu anda valilikte yargılanıyoruz, incelemeler devam ediyor. Cimer'e yapılan şikayetlerden dolayı normal belediye hizmetlerini yerine getiremiyoruz, zamanımızı öldürüyorlar. Şikayetler imar ve kasabaya yapılacak hizmetlerle ilgilidir. Bunu yapanlar Akharım'ın yerinde durmasını, hizmet gelmesini istemeyen kişilerdir. Soruşturma sonunda bu haksız şikayetleri yapanlar hakkında biz de yasal haklarımızı arayacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA