Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti
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Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti

13.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:26
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti

Hindistan'da üniversite kampüsünde akılalmaz bir tecavüz vakası yaşandı. Sınavdaki öğrencilerin gözü önünde, 17 yaşındaki genç kıza tecavüz edildi. Kimsenin talihsiz kıza yardım eli uzatmadığı olayda, öğrenciler olay anını kameraya aldı.

Hindistan'da 17 yaşındaki genç kız, Uttar Prades eyaletinde bulunan Jhansi Üniversitesi kampüsünde erkek arkadaşını beklemeye başladı. Yanına gelen bir grup, genç kızı kampüsün içinde öğrencilerin sınava girdiği bir sınıfa zorla götürdü.

YARDIM ETMEYİP VİDEO ÇEKTİLER

Şahıslardan biri, sınavda olan öğrencilerin gözü önünde kıza tecavüz etti. Öğrenciler ise müdahale etmek yerine izleyip videoya çekti. Tecavüz eden şahıs ve arkadaşları, genç kızı olayı birine anlatması durumunda görüntüleri internet üzerinden paylaşmakla tehdit etti.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Genç kız, sınıftan çıkıp okulun bahçesinde ağlarken yanına yaklaşan polislere her şeyi anlattı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DE BAŞI YANDI

Polis yetkilileri, kızın zorla sınıfa getirilmesine rağmen olayı fark edemeyen üniversite güvenlik görevlileri hakkında da soruşturma açıldığını söyledi. Genç kız hastanede tedavi altına alındı. Ağır travma yaşadığı belirtilen kıza psikolojik destek de verilecek.

Kampüs müdürü Jhansi, yaptığı açıklamada kızı zorla sınıfa koyan saldırganların ve kendisine tecavüz eden kişinin üniversite ikinci sınıf öğrencileri olduğunu söyledi.

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